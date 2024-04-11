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Члены мексиканского и колумбийского наркокартелей, завербованные на Украине, выполняют специальные задания. Об этом газете «Известия» рассказал мексиканский эксперт по безопасности Давид Саусеро.
По словам эксперта, члены наркокартелей будут использоваться в грязной войне, включая пытки, шпионаж, диверсии и массовые убийства. Это действия, на которые сами ВСУ, скорее всего, не пойдут. Члены колумбийских и мексиканских наркокартелей хладнокровны, бесчеловечны и готовы совершить любое преступление, поделился Саусеро.
Профессор международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец сказал, что южноамериканцы в меньшинстве и не могут изменить ход боевых действий.
Ранее Служба внешней разведки России (СВР) сообщала, что члены картеля вербуются в тюрьмах США для работы на Украине. Она отметила, что процесс вербовки, согласованный с наркокартелями, был таков, что «ни одна банда не решилась бы сотрудничать с американскими властями без их согласия». По данным СВР, в процессе вербовки участвуют ФБР и Управление по борьбе с наркотиками.
ФБР отказалось комментировать эту информацию.
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Профессор международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец сказал, что южноамериканцы в меньшинстве и не могут изменить ход боевых действий.
Ранее Служба внешней разведки России (СВР) сообщала, что члены картеля вербуются в тюрьмах США для работы на Украине. Она отметила, что процесс вербовки, согласованный с наркокартелями, был таков, что «ни одна банда не решилась бы сотрудничать с американскими властями без их согласия». По данным СВР, в процессе вербовки участвуют ФБР и Управление по борьбе с наркотиками.
ФБР отказалось комментировать эту информацию.
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Александр Климов