В Филадельфии раздалась стрельба на мусульманском празднике

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В Пенсильвании во время празднования Ураза-Байрам, завершающего месяц Рамадан, произошла стрельба, несколько человек пострадали, сообщает РБК.
Вооруженное нападение произошло во время мусульманского праздника в Филадельфии. По данным полиции, об инциденте сообщили телеканалы CBS, 6ABC и Fox29.
Согласно новостям, собравшиеся праздновали Ид аль-Фитр. В результате инцидента несколько человек получили ранения. Полиция произвела аресты и изъяла несколько единиц оружия.
Ранее «Радио 1» сообщало о стрельбе в одной из школ Финляндии.
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Согласно новостям, собравшиеся праздновали Ид аль-Фитр. В результате инцидента несколько человек получили ранения. Полиция произвела аресты и изъяла несколько единиц оружия.
Ранее «Радио 1» сообщало о стрельбе в одной из школ Финляндии.
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Александр Климов