Беспилотник ВСУ упал на территории жилого района в Турции
Утром 15 мая в турецком городе Самсун рухнул беспилотник. Позже выяснилось, что аппарат принадлежит Вооруженным силам Украины (ВСУ), пишет Телеграм-канал SHOT.
По словам местных жителей, их разбудил мощный звук хлопка, который изначально приняли за взрыв природного газа. Ударной волной выбило стекла в некоторых квартирах, а часть людей охватила паника.
Как пишет турецкое издание Sözcü, упавший беспилотник весит порядка 25 кг и напоминает модель «Майя». По предварительной информации, в навигационной системе дрона произошел сбой, поэтому он сбился с маршрута и залетел на территорию Турции. Никто не пострадал, однако один из районов города полностью усыпан обломками БПЛА. На месте происшествия работают следователи.
