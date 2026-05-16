БПЛА врезался в дом на юге Москвы

Небоевой БПЛА врезался в стену дома на юге Москвы
Фото: istockphoto/Leonid Eremeychuk

В субботу днём на юге Москвы гражданский квадрокоптер потерял управление и врезался в стену жилого дома. Инцидент произошёл на улице Красного Маяка, пишет «МК».



По информации источника, дрон, запущенный с земли, после нескольких манёвров перестал слушаться команд и на уровне девятого этажа столкнулся со зданием. Ударом выбило стекло на балконе.

Беспилотник упал вниз и загорелся. Боевой нагрузки на нём не было.

Тем временем в Новгородской области сотрудники Росгвардии пресекли попытку запуска БПЛА в посёлке Крестцы неподалёку от спорткомплекса. Троих нарушителей передали полиции. Ограничения на использование дронов в регионе действуют с ноября 2022 года.


Никита Кротов

