БПЛА врезался в дом на юге Москвы

16 мая 2026, 19:17

Небоевой БПЛА врезался в стену дома на юге Москвы

В субботу днём на юге Москвы гражданский квадрокоптер потерял управление и врезался в стену жилого дома. Инцидент произошёл на улице Красного Маяка, пишет «МК».





По информации источника, дрон, запущенный с земли, после нескольких манёвров перестал слушаться команд и на уровне девятого этажа столкнулся со зданием. Ударом выбило стекло на балконе.



Беспилотник упал вниз и загорелся. Боевой нагрузки на нём не было.



Тем временем в Новгородской области сотрудники Росгвардии пресекли попытку запуска БПЛА в посёлке Крестцы неподалёку от спорткомплекса. Троих нарушителей передали полиции. Ограничения на использование дронов в регионе действуют с ноября 2022 года.



