БПЛА врезался в дом на юге Москвы

Небоевой БПЛА врезался в стену дома на юге Москвы
В субботу днём на юге Москвы гражданский квадрокоптер потерял управление и врезался в стену жилого дома. Инцидент произошёл на улице Красного Маяка, пишет «МК».
По информации источника, дрон, запущенный с земли, после нескольких манёвров перестал слушаться команд и на уровне девятого этажа столкнулся со зданием. Ударом выбило стекло на балконе.
Беспилотник упал вниз и загорелся. Боевой нагрузки на нём не было.
Тем временем в Новгородской области сотрудники Росгвардии пресекли попытку запуска БПЛА в посёлке Крестцы неподалёку от спорткомплекса. Троих нарушителей передали полиции. Ограничения на использование дронов в регионе действуют с ноября 2022 года.