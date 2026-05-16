Названы атакованные ночью беспилотниками ВСУ регионы
Силы ПВО сбили 138 вражеских беспилотников самолетного типа над Россией в ночь с 15 на 16 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По информации военного ведомства, атака велась в период с 20:00 пятницы до 07:00 субботы мск. Целями противника стали 15 регионов страны: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Орловская, Тульской, Калужская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Московская и Тверская области, Краснодарский край и Республика Крым. Также БПЛА перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
