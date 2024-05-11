В Курской области сбили беспилотник ВСУ

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Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник самолетного типа в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В Курской области работает ПВО. В Медвенском районе сбит украинский БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников», – написал он.
9 мая Министерство обороны сообщило, что силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью.
Попытка атаки украинских войск провалилась примерно в 10:40 по московскому времени. ВСУ пытались атаковать российские регионы с помощью БПЛА самолетного типа.
1 мая украинский беспилотник был сбит над Курской областью.
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Александр Климов