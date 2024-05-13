Беспилотник ВСУ врезался в дом в Белгороде, но не взорвался

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Украинская сторона атаковала дроном-камикадзе ещё один многоэтажный дом в Белгороде, однако беспилотник не сдетонировал. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Юности нашли серый беспилотник. Он врезался в здание, однако не сдетонировал и упал. По предварительным данным, атака была осуществлена украинским дроном DARTS, который имеет двухметровый размах крыльев.
Уточняется, что дом сильно не пострадал. Место обнаружения беспилотника было оцеплено, после чего сотрудники спецслужб вывезли его. Официально данную информацию не подтверждали.
Напомним, ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде 12 мая. По данным Минобороны РФ, атака была произведена из РСЗО «Ольха» и RM-70 «Вампир». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
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Уточняется, что дом сильно не пострадал. Место обнаружения беспилотника было оцеплено, после чего сотрудники спецслужб вывезли его. Официально данную информацию не подтверждали.
Напомним, ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде 12 мая. По данным Минобороны РФ, атака была произведена из РСЗО «Ольха» и RM-70 «Вампир». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
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Элина Позднякова