Губернатор назвал общее число погибших в Белгороде 12 мая

Фото: сайт Кремля
В результате удара ВСУ по жилому дому в Белгородской области 12 мая, погибли 19 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«19 человек – это те потери, которые мы понесли за вчерашний день среди мирных жителей», – сообщил Гладков.
Ранения получили 27 человек, среди которых полуторамесячный ребенок.
Гладков также сообщил, что 36 семей, которые лишились жилья в результате атаки ВСУ, в настоящее время находятся в пункте временного размещения в Белгороде.
Напомним, ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде 12 мая. По данным Минобороны РФ, атака была произведена из РСЗО «Ольха» и RM-70 «Вампир». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
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Анастасия Хохлова