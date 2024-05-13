В Белгороде завершили поисково-спасательные работы после обрушения десятиэтажки

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Поисково-спасательные работы после обрушения десятиэтажки в Белгороде завершены. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в результате операции спасены 17 человек.
Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился.
Американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет прокомментировал обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Беннетт назвал атаку ВСУ на Белгород чистейшим безумием и подчеркнул, что она показала «истинный характер украинских террористов».
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«К сожалению, 15 человек были извлечены из-под завалов погибшими», — говорится в публикации.
Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился.
Американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет прокомментировал обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Беннетт назвал атаку ВСУ на Белгород чистейшим безумием и подчеркнул, что она показала «истинный характер украинских террористов».
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Дарья Осипова