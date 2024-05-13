В Белгороде завершили поисково-спасательные работы после обрушения десятиэтажки

Вооруженные бойцы Национальной гвардии Украины в ходе бегства из села Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) сбрасывали боеприпасы с беспилотников и выгоняли мирных жителей из подвала, который они использовали в качестве убежища, рассказали РИА Новости жители Семеновки.