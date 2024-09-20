Ложные слухи о взрыве в Кирове: Губернатор объяснил, что вызвало вспышку на подстанции

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Губернатор Кировской области Александр Соколов опроверг распространяющиеся слухи о взрыве на электроподстанции в Кирове.
В своем видеообращении Соколов пояснил, что причиной происшествия стало падение дерева на линию электропередачи, что привело к короткому замыканию и яркой вспышке.
Слухи о взрыве появились поздно вечером в четверг в местных Telegram-каналах, утверждавших, что в районе улицы Блюхера произошел взрыв в трансформаторной будке, оставивший многие дома без света.
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Слухи о взрыве появились поздно вечером в четверг в местных Telegram-каналах, утверждавших, что в районе улицы Блюхера произошел взрыв в трансформаторной будке, оставивший многие дома без света.
«Никаких взрывов на подстанциях не происходило. Было падение дерева, вспышка и возгорание, что и вызвало панику среди населения», – заверил Соколов.Энергетики уже работают над устранением последствий, переключая потребителей на альтернативные линии. Власти обещают полностью восстановить электроснабжение в течение ближайшего часа. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации.
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Елена Перлова