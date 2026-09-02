Беспилотники Ирана ударили по американской базе

02 сентября 2026, 01:37

Press TV: Иран атаковал военные объекты США в Бахрейне

Фото: iStock/Alones Creative

Вооружённые силы Ирана нанесли серию ударов беспилотниками по американским военным объектам на территории Бахрейна. Об этом сообщает Press TV.