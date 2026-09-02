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Беспилотники Ирана ударили по американской базе

Press TV: Иран атаковал военные объекты США в Бахрейне
Фото: iStock/Alones Creative

Вооружённые силы Ирана нанесли серию ударов беспилотниками по американским военным объектам на территории Бахрейна. Об этом сообщает Press TV.



По предварительной информации, целью иранской армии стали радиолокационные вышки и центры сбора сил на базе США «Шейх-Иса». В Тегеране утверждают, что объект используется для ремонта и обслуживания вертолётов, создания запчастей для беспилотников. Вместе с тем там могут дислоцироваться разведывательные воздушные судна.

Кроме того, ранее поступила информация о ракетной атаке на Иорданию. Согласно заявлению вооружённых сил королевства, системы ПВО сбили десять снарядов, выпущенных с территории Ирана. При этом ещё три ракеты упали в отдалённых районах.

Александр Огарёв

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