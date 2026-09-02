Беспилотники Ирана ударили по американской базе
Вооружённые силы Ирана нанесли серию ударов беспилотниками по американским военным объектам на территории Бахрейна. Об этом сообщает Press TV.
По предварительной информации, целью иранской армии стали радиолокационные вышки и центры сбора сил на базе США «Шейх-Иса». В Тегеране утверждают, что объект используется для ремонта и обслуживания вертолётов, создания запчастей для беспилотников. Вместе с тем там могут дислоцироваться разведывательные воздушные судна.
Кроме того, ранее поступила информация о ракетной атаке на Иорданию. Согласно заявлению вооружённых сил королевства, системы ПВО сбили десять снарядов, выпущенных с территории Ирана. При этом ещё три ракеты упали в отдалённых районах.
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