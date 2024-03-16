Беспилотники нанесли удар по двум предприятиям в Самарской области

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Атаке беспилотников подверглись сразу два предприятия, расположенные в Самарской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, удар был нанесён в 6 часов утра 16 марта.
Сперва беспилотный летательный аппарат врезался в нефтеперерабатывающий завод в Сызрани, в результате чего на территории предприятия разгорелся пожар. Сейчас пламя распространилось уже на 500 квадратных метров, возгорание ликвидируют.
В этот же самый момент ещё несколько беспилотников атаковали Новокуйбышевское нефтеперерабатывающий завод. Там тоже разгорелся пожар, однако его удалось потушить полчаса спустя.
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Сперва беспилотный летательный аппарат врезался в нефтеперерабатывающий завод в Сызрани, в результате чего на территории предприятия разгорелся пожар. Сейчас пламя распространилось уже на 500 квадратных метров, возгорание ликвидируют.
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Евгения Парфентьева