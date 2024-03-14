Минобороны: ВС РФ сбили украинский беспилотник над Орловской областью

Фото: iStock/aapsky
Беспилотник самолетного типа сбили над территорией Орловской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В среду, 14 марта около 13.20 мск силами российского ПВО была пресечена попытка Киева совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Орловской области Российской Федерации», — рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы вступили в бой с украинскими диверсантами в Курской области, возле поселка Теткино. О попытке прорыва украинских диверсантов информировал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он призвал местных жителей сохранять бдительность, не распространять неподтвержденные сведения.
Читайте также:
ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС
Диверсанты ВСУ осуществили новую попытку прорыва в Белгородской области
Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ
Мария Федоровцева