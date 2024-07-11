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Беспилотники обесточили город в российском регионе

Губернатор Гладков: Грайворон остался без света после атаки БПЛА
11 июля 2024, 02:39
Фото: iStock/happyphoton

Фото: iStock/happyphoton

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) улицы Грайворона в Белгородской области остались без света. Об инциденте сообщил губернатор российской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на парковку во дворе жилого дома. В результате были повреждены два автомобиля. По предварительным данным, никто из мирных жителей не погиб и не пострадал.

«Также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города Грайворон, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая», – написал губернатор.



Ранее эксперт Виктор Литовкин заявил, что возможность взятия российскими войсками под контроль Волчанска в Харьковской области позволит им защитить Белгород от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начать наступление на Харьков.

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Мирный житель пострадал в ходе обстрела ВСУ российского региона
Гладков: мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ поселка Красное
10 июля 2024, 23:45

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области, ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале глава российского региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора области, обстрелу вновь подверглось село Красное Шебекинского городского округа. В результате один человек получил проникающее ранение в поясницу и осколочные ранения в голову и руку, его госпитализировали работники медицинской службы.

Кроме того, в Борисовском районе дрон-камикадзе взорвался в саду одного из домов, выбив окно и повредив легковой автомобиль. В селе Зозули после очередной атаки еще одного дрона-камикадзе загорелся припаркованный комбайн, пожар был потушен.

Вечером в среду, 10 июля, по всей Белгородской области объявили ракетную опасность.

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МВД РФ объявило в розыск бывшего главу харьковского ФК «Металлист» Ярославского
10 июля 2024, 22:35

Фото: istockphoto/z1b

МВД России объявило в розыск бывшего президента харьковского футбольного клуба «Металлист», бизнесмена и экс-депутата Рады Александра Ярославского. Соответствующая информация появилась в базе розыска российского ведомства.
«Александр Владиленович Ярославский, 05.12.1959. Разыскивается по статье УК», – отмечается в базе.
При этом номер и часть статьи уголовного розыска, по которой разыскивают Ярославского, на данный момент не указана.

Ранее стало известно, что МВД РФ начало разыскивать бывшего акционера Приватбанка украинского миллиардера Геннадия Боголюбова. Название конкретной статьи уголовного кодекса при этом также не указывалось.

Однако до этого в украинских СМИ появилась информация, что Боголюбов нелегально сбежал с Украины в Польшу, либо обойдя официальные пункты пропуска, либо при помощи поддельного паспорта.

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#мвд
#ук
#рф
#розыск
#россия
#полиция
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МВД РФ разыскивает экс-акционера Приватбанка украинского миллиардера Боголюбова
10 июля 2024, 21:45

Фото: iStock/???? ??????

МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье бывшего акционера Приватбанка украинского миллиардера Геннадия Боголюбова. Информация об этом появилась в базе розыска российского ведомства.
«Боголюбов Геннадий Борисович. 20.01.1962. Разыскивается по статье УК», – отмечено в базе. Название конкретной статьи уголовного кодекса при этом не указывается.
В воскресенье, 7 июля, в украинских СМИ появилась информация, что Боголюбов нелегально сбежал с Украины в Польшу, обойдя официальные пункты пропуска, либо при помощи поддельного паспорта. В пресс-службе бизнесмена подтвердили информацию о его отъезде, но отметили, что он покинул страну совершенно законно.

Накануне, 9 июля, Госбюро расследований Украины заочно предъявило ему обвинение в нелегальном пересечении границы и незаконном завладении чужим паспортом.

До этих событий сообщалось, что Боголюбов давно хочет сбежать с Украины, боясь ареста по делу Игоря Коломойского*, однако власти запретили ему выезд.

По данным Нацбанка Украины, до национализации Геннадий Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций Приватбанка, остальные находились под контролем Коломойского*.

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
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#рф
#розыск
#мвд
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МВД проверит запись, где человек хочет выгнать девушку из поезда из-за прически
МВД проверит видео, где мужчина выгоняет певицу Ермак из вагона метро в Москве
10 июля 2024, 21:24

Фото: istockphoto/blinow61

Полицейские проверят видеозапись, где лысый россиянин пытается выгнать певицу Анастасию Ермак из вагона в московском метро. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
«Сотрудники полиции изучают кадры опубликованного в сети интернет видеоролика, на которых запечатлен конфликт между гражданами, произошедший, предположительно, в вагоне электропоезда Сокольнической линии столичного метро. Проводится проверка», — прокомментировали там.

В ведомстве добавили, что на данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на исполнительницу Анастасию Ермак и ее спутника напал неизвестный гражданин. Перед этим агрессор снимал видео и задавал вопросы девушке о ее национальности. Получив ответ, он начал нецензурно выражаться, пиная друга потерпевшей. По ее словам, никто из присутствующих пассажиров не стал вмешиваться в конфликт.

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#москва
#метро
#полиция
#криминал
#новости
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В Дагестане женщины набросились на отдыхающих у бассейна местных
10 июля 2024, 21:05

Фото: istockphoto/Olga Buntovskih

На отдыхающих у бассейна набросились женщины в Дагестане и отчитали их за купальники. Видео с нецензурной лексикой опубликовал Telegram-канал Mash Gor.
На записи видно, что кавказские представительницы женского пола приняли своих оппоненток за туристок, обвинив в том, что на них якобы смотрят мужчины.

По словам потерпевшей стороны, они родились в республике и не считают себя неправыми.

«Какие мужчины? Мы на мужчин вообще не смотрим. Мы в своем доме отдыхаем. Не имеем право? (...) Мы 65 тысяч [рублей] отдали, чтобы в бассейне купаться. Или для чего мы сняли дом?» — возмутились отдыхающие.

В результате женщины, налетевшие с обвинениями, ушли.

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#россия
#дагестан
#скандал
#новости
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СК: Суммы незаконных выплат в университете Канта достигали 200-400 тысяч рублей
10 июля 2024, 21:02

Фото: iStock/MAXIM ZHURAVLEV

Суммы незаконных выплат в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Иммануила Канта достигали 200-400 тысяч рублей. Об со ссылкой на калининградское управление СК РФ сообщает ТАСС.
Ректора БФУ Александра Федорова и проректора Елену Мялкину задержали два дня назад, 8 июля. Первого – по подозрению в хищении вверенных ему денежных средств в особо крупном размере путем их присвоения и растраты с использованием служебного положения, вторую – пособничестве при совершении ректором хищения. На время следствия суд отправил обоих в СИЗО.

По данным следствия, Федоров с Мялкиной могли пользоваться схемой с так называемыми «денежными поощрениями», по которой они начисляли незаконные премии пятерым сотрудникам университета, а после забирали у них деньги. Это дало им возможность присвоить больше 18 миллионов. Уточняется, что фигуранты могли получать эти средства в период с февраля 2022 по июнь текущего года.

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Запорожский суд наказал проститутку за отказ заниматься сексом
#суд
#деньги
#университет
#премия
#следственный комитет
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Запорожский суд наказал проститутку за отказ заниматься сексом
Суд в Запорожье осудил проститутку за мошенничество после отказа заняться сексом
10 июля 2024, 20:14

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Шевченковский районный суд Запорожья приговорил к публичным работам проститутку, которая отказалась заниматься сексом после оплаты. Об этом со ссылкой на инстанцию сообщает украинское издание «Страна». Указывается, что женщину осудили по статье о мошенничестве.
Как следует из приговора райсуда, в апреле 2024 года украинка выложила в интернете объявление с предложением интимных услуг, и когда объявился первый клиент, попросила у него сначала 1000 гривен аванса, а потом еще 6000 гривен. Однако получив деньги, проститутка отказалась заниматься сексом с мужчиной, потому тот обратился в полицию, указывается в материале.

По данным издания, во время расследования украинка признала вину и раскаялась, суд приговорил ее к 200 часам публичных работ по статье о мошенничестве.

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#суд
#деньги
#история
#клиент
#проституция
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В Москве приговорили к колонии мать и двух женщин за попытку продать младенца
10 июля 2024, 20:01

Фото: istockphoto/Eva HM

В Москве приговорили к году и восьми месяцам колонии мать и двух женщин за попытку продать младенца за 60 тысяч рублей. Об этом в своем тг-канале сообщила столичная прокуратура.
Три женщины, включая мать ребенка, пытались продать новорожденную девочку в мае 2023 года, когда и были задержаны, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка СК. Тогда же в отношении них возбудили уголовное дело о торговле людьми, а ребенка отправили в специализированное медучреждение. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская тогда сообщала, что с девочкой все в порядке, она здорова.

«Суд приговорил 31-летнюю Улмасхон Далимову, 47-летнюю Хуринсахон Арзиеву и 40-летнюю Кенжахон Мамадалиеву к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – отметили в прокуратуре.
На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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RT: маму подростка, подожженного в Москве, устраивает приговор убийце сына
10 июля 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Мать подростка, облитого бензином и подожженного на детской площадке в Москве, удовлетворена приговором в отношении убийцы ее сына. Об этом сообщает RT. Женщина отметила, что боялась приезжать на оглашение в суд.
«Мне было страшно, что Давид останется на свободе. На апелляцию я подавать не собираюсь. В планах подавать гражданский иск [о возмещении морального вреда]», — сказала собеседница журналистам.

Ранее Зюзинский районный суд столицы приговорил к пяти годам заключения 15-летнего подростка, который облил своего сверстника бензином и сжег его заживо. Жертва скончалась от полученных ожогов. Таким образом фигурант уголовного дела пранканул (разыграл) своего друга.

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