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В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) улицы Грайворона в Белгородской области остались без света. Об инциденте сообщил губернатор российской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на парковку во дворе жилого дома. В результате были повреждены два автомобиля. По предварительным данным, никто из мирных жителей не погиб и не пострадал.
Ранее эксперт Виктор Литовкин заявил, что возможность взятия российскими войсками под контроль Волчанска в Харьковской области позволит им защитить Белгород от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начать наступление на Харьков.
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«Также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города Грайворон, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая», – написал губернатор.
Ранее эксперт Виктор Литовкин заявил, что возможность взятия российскими войсками под контроль Волчанска в Харьковской области позволит им защитить Белгород от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начать наступление на Харьков.
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Александр Климов