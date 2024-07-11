Беспилотники обесточили город в российском регионе

Шевченковский районный суд Запорожья приговорил к публичным работам проститутку, которая отказалась заниматься сексом после оплаты. Об этом со ссылкой на инстанцию сообщает украинское издание «Страна». Указывается, что женщину осудили по статье о мошенничестве.