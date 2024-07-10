Мирный житель пострадал в ходе обстрела ВСУ российского региона

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области, ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале глава российского региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора области, обстрелу вновь подверглось село Красное Шебекинского городского округа. В результате один человек получил проникающее ранение в поясницу и осколочные ранения в голову и руку, его госпитализировали работники медицинской службы.
Кроме того, в Борисовском районе дрон-камикадзе взорвался в саду одного из домов, выбив окно и повредив легковой автомобиль. В селе Зозули после очередной атаки еще одного дрона-камикадзе загорелся припаркованный комбайн, пожар был потушен.
Вечером в среду, 10 июля, по всей Белгородской области объявили ракетную опасность.
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Кроме того, в Борисовском районе дрон-камикадзе взорвался в саду одного из домов, выбив окно и повредив легковой автомобиль. В селе Зозули после очередной атаки еще одного дрона-камикадзе загорелся припаркованный комбайн, пожар был потушен.
Вечером в среду, 10 июля, по всей Белгородской области объявили ракетную опасность.
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Александр Климов