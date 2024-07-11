У больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета из американской РСЗО HIMARS

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Неразорвавшаяся ракета из американской РСЗО HIMARS упала на территории больницы в Донецке. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщают РИА Новости. По данным ТАСС, снаряд сбила система ПВО.
Сообщается, что ракета рухнула около больницы №11 в Пролетарском районе города и уцелела практически полностью, сохранив свой боевой заряд, взрыватель, маркировки и даже дату выпуска от сентября 2020 года.
Уцелевшую ракету HIMARS обезвредили и увезли представители профильного ведомства, пояснили ТАСС в оперативных службах.
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Уцелевшую ракету HIMARS обезвредили и увезли представители профильного ведомства, пояснили ТАСС в оперативных службах.
«Образец может принести немало пользы», – заявили оперслужбы.Ранее РИА Новости сообщали, что российские инженеры начали изучать системы управления и наведения другого иностранного вооружения – крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. По словам технолога, им уже удалось все нужные элементы и приступить к их исследованию, что поможет улучшить систему ПВО в борьбе с такими целями.
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Данил Пономарев