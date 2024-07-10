Польша не будет сбивать ракеты над Украиной по просьбе Киева без согласия НАТО

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Польша отказала Киеву в просьбе сбивать ракеты над Украиной, заявив, что не будет делать этого без согласия НАТО. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, находящийся на юбилейном саммите альянса в Вашингтоне.
«Если НАТО не примет такое решение, то Польша самостоятельно не будет его принимать», – пояснил глава польского оборонного ведомства радиостанции Polskie Radio.Накануне сообщалось, что США в целом скептически относятся к идее сбивать с территории Польши ракеты, летящие над западом Украины. Американцы считают, что такое решение может только усугубить и эскалировать конфликт Москвы и Киева.
Сама идея сбивать ракеты над Украиной с территории Польши родилась на переговорах украинского лидера Зеленского и польского премьера Туска.
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