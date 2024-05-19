Беспилотники ВСУ атаковали аэродром в российском регионе

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края передает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что система противовоздушной обороны (ПВО) работает. По предварительным данным, не менее 5 беспилотников пытались атаковать аэродром в станице Кущевская. Официальной информации пока нет.
Ранее взрывы были слышны в городе Выборг Ленинградской области. Вскоре стали видны столбы дыма, в районе местной нефтебазы начался пожар. Официальных данных о происшествии и причине пожара пока нет.
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