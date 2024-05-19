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Беспилотники ВСУ атаковали аэродром в российском регионе

Baza: БПЛА ВСУ атаковали аэродром в станице Кущевская
19 мая 2024, 04:34
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края передает Telegram-канал Baza.


Уточняется, что система противовоздушной обороны (ПВО) работает. По предварительным данным, не менее 5 беспилотников пытались атаковать аэродром в станице Кущевская. Официальной информации пока нет.

Ранее взрывы были слышны в городе Выборг Ленинградской области. Вскоре стали видны столбы дыма, в районе местной нефтебазы начался пожар. Официальных данных о происшествии и причине пожара пока нет.

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#всу
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#пво
#беспилотник
В Ленинградской области прогремели взрывы
19 мая 2024, 04:11

Фото: iStock/maki_shmaki

Свидетели сообщили, что взрывы произошли в городе Выборг Ленинградской области, передает Telegram-канал Baza.
Пожар начался в районе местной нефтебазы после звука взрыва. Причина пожара и другие подробности происшествия не называются.

Telegram-канал Shot отметил, что взрыв произошел около 2:50 по московскому времени, и от него сотрясались окна в раме. Затем стали видны столбы дыма и огня. Официальных данных о происшествии и причине пожара до сих пор нет.

Ранее неизвестные подожгли вышку сотовой связи во Фрунзенском районе Петербурга. Пожар был быстро потушен, рядом со зданием было обнаружено то, что можно было использовать для поджога. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали пластиковую бутылку и пакет. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения имущественного ущерба.

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#взрыв
#пожар
#поджог
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В Санкт-Петербурге устранили открытое горение в цехе с полиэтиленом
МЧС: открытое горение в цехе с полиэтиленом в Петербурге ликвидировано
19 мая 2024, 03:21

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидировано открытое горение в цехе с полиэтиленом, сообщает телеграм-канал МЧС России.
Площадь пожара в цехе на Автобусной улице достигала 600 квадратных метров. Крыша здания обрушилась. Пострадавших не было. В тушении пожара были задействованы 31 специалист и 8 единиц техники МЧС России.

Ранее неизвестные подожгли вышку сотовой связи во Фрунзенском районе Петербурга. Пожар был быстро потушен, рядом со зданием было обнаружено то, что можно было использовать для поджога. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали пластиковую бутылку и пакет. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения имущественного ущерба.

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#санкт-петербург
#мчс
#пожар
#поджог
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Два человека получили ранения при атаке БПЛА в Белгородской области
Гладков: два человека пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области
19 мая 2024, 01:44

Фото: iStock/rancho_runner

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о двух пострадавших в ходе атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбросившего взрывное устройство на село Петровка в Белгородской области.
«Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», – написал глава региона.

Он отметил, что в результате сброса взрывного устройства пострадали два человека – мужчина и женщина. По его словам, они получили мирно-взрывные травмы и осколочные ранения. Гладков добавил, что пострадавшие были госпитализированы.

Ранее стало известно о ракетной атаке на Севастополь.

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#ракетный удар
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Хуситы напали на нефтяной танкер после его остановки в России, сообщили в США
CENTCOM: хуситы атаковали танкер после его остановки в РФ
19 мая 2024, 01:31

Фото: iStock/TebNad

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X заявило, что йеменское движение «Ансар Алла» атаковало нефтяной танкер, который якобы направлялся в Китай после остановки в России.
«Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление», — сообщается в публикации.

По данным CENTCOM, ракетный удар хуситов произошел ночью в субботу, 18 мая, в Красном море. Уточняется, что никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) под командованием военно-морских сил королевства сообщило, что британское судно было повреждено в результате нападения, совершенного в 140,6 км к северо-западу от йеменского порта Ходейда.

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Стало известно о ракетной атаке на Севастополь
Развожаев: силы ПВО отражают ракетную атаку на Севастополь
19 мая 2024, 00:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отбивают ракетную атаку на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности», – написал он.

Мэр призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Затем Развожаев отметил, что, по данным городской службы спасения, гражданская инфраструктура не пострадала.

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 мая Развожаев заявил об отражении массированного удара на Севастополь и уничтожении десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и более пяти беспилотных катеров. Никто не пострадал. Однако обломки сбитых беспилотников упали на подстанцию «Севастополь», в результате чего город частично остался без электричества.

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#ракетный удар
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При украинском обстреле Раденска пострадали два человека, заявил Сальдо
19 мая 2024, 00:09

Фото: iStock/Animaflora

Два человека получили ранения в Раденске Херсонской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, они были госпитализированы с осколочными ранениями.

«В Алешкинском округе террористические удары врага привели к лесному пожару на площади одного гектара, сейчас он ликвидирован», – отметил политик.

Кроме того, в Новой Каховке в ходе обстрелов украинской армией были повреждены линии электропередач, вследствие чего 10 абонентов «Херсоноблэнерго» остались без электричества.

Ранее стало известно, что российские военные, имея наводку из подполья, атаковали расположение Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне. Удар пришелся на днепровский РОВД.

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В московском метрополитене распылили газ
На московской станции метро «Арбатская» распылили газ
18 мая 2024, 23:31

Фото: iStock/spacedrone808

Неизвестный распылил газ на станции «Арбатская» московского метрополитена, передает Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».
По словам очевидцев, из-за этого газа на станции трудно дышать.

«Начинает щипать в горле. Людям пришлось убегать», – заявили они.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее, в апреле 2023 года, в московском метро был заснят на видео пассажир, распыляющий перцовый баллончик в лицо другому пассажиру.

Спор начался из-за места в вагоне. 65-летний пенсионер попросил предоставить ему место, но получил отказ. Затем между участниками завязалась драка, и решивший не уступать место мужчина применил перцовый баллончик. 27-летний хулиган был задержан и вскоре признал свою вину.

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#инцидент
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В Москве экстренно эвакуировали зрителей Большого театра
В Большом театре раздалась ложная пожарная тревога
18 мая 2024, 20:38

Фото: iStock/Paha_L

Зрителей оперативно эвакуировали из здания Большого театра в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что прямо в ходе спектакля в здании сработала пожарная тревога. Все экстренно покинули помещения.

Прибывшие на место пожарные не обнаружили дыма и возгорания.

В субботу в театре состоялась премьера балета Александра Глазунова «Раймонда». Поскольку пожарная тревога сработала по ошибке, зрители вернулись в здание, спектакль продолжился.

Ранее, в начале апреля сообщалось, что в Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра. Там произошло возгорание в вентиляционной камере. В результате на улицу вывели две тысячи человек, среди которых 107 детей. Никто из них и сотрудников ТЦ не пострадал.

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#пожар
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В Дагестане возбудили дело против матери, избивавшей дочь обувной ложкой
18 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Giuda90

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении женщины, регулярно избивавшей свою девятилетнюю дочь, в том числе металлической обувной ложкой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Отмечается, что после проведения проверки было возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По данным следствия, в апреле-мая этого года жительница Каспийска с целью наказать ребёнка за малозначительные провинности систематически избивала её. Для нанесения побоев женщина также использовала металлическую обувную ложку, причиняя девочке физические и психологические страдания.

В четверг, 16 мая, подозреваемая вновь избила девочку, причинив ей телесные повреждения средней тяжести. Ребёнок, спасаясь от матери, выбежала во двор, где её увидели прохожие и вызвали полицию. В больнице девочке диагностировали перелом руки, ушибы и порезы.

Органы опеки изъяли ребёнка у матери.

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#дагестан
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