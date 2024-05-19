В Ленинградской области прогремели взрывы

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Свидетели сообщили, что взрывы произошли в городе Выборг Ленинградской области, передает Telegram-канал Baza.
Пожар начался в районе местной нефтебазы после звука взрыва. Причина пожара и другие подробности происшествия не называются.
Telegram-канал Shot отметил, что взрыв произошел около 2:50 по московскому времени, и от него сотрясались окна в раме. Затем стали видны столбы дыма и огня. Официальных данных о происшествии и причине пожара до сих пор нет.
Ранее неизвестные подожгли вышку сотовой связи во Фрунзенском районе Петербурга. Пожар был быстро потушен, рядом со зданием было обнаружено то, что можно было использовать для поджога. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали пластиковую бутылку и пакет. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения имущественного ущерба.
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Telegram-канал Shot отметил, что взрыв произошел около 2:50 по московскому времени, и от него сотрясались окна в раме. Затем стали видны столбы дыма и огня. Официальных данных о происшествии и причине пожара до сих пор нет.
Ранее неизвестные подожгли вышку сотовой связи во Фрунзенском районе Петербурга. Пожар был быстро потушен, рядом со зданием было обнаружено то, что можно было использовать для поджога. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали пластиковую бутылку и пакет. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения имущественного ущерба.
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Александр Климов