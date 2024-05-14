Пожар в квартире Зеленограда унёс жизнь пожилой женщины

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В жилом доме Зеленограда вспыхнул пожар, после ликвидации которого спасатели обнаружили труп пожилой женщины, об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«В квартире жилого дома в 15 микрорайоне Зеленограда произошел пожар, после ликвидации которого обнаружено тело женщины 1939 г.р», — сообщили представители надзорного ведомства.
Точная причина возгорания пока не установлена. Дело находится на контроле прокуратура Зеленоградского административного округа, уточнили в пресс-службе.
Напомним, ранее жительница подмосковных Люберец устроила поджог в многоквартирном доме, а затем спокойно села на лавочку и стала читать книгу. Подробнее об этом инциденте можно узнать в материале «Радио 1».
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