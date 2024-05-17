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В Туапсе начался пожар на нефтебазе из-за атаки украинского БПЛА

Оперштаб: беспилотники ВСУ атаковали Туапсе, на НПЗ начался пожар
17 мая 2024, 06:10
Фото: istock / abadonian

Фото: istock / abadonian

Два беспилотника ВСУ пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского Края.
«В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступил к тушению», — информирует оперштаб.
По предварительным данным, никто не пострадал.



Ночью украинские дроны также атаковали Новороссийск. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что силами ПВО было подавлено более десяти беспилотников.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#оперштаб
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Украинских чиновников уличили в краже гуманитарной помощи
Подполье: украинские чиновники воруют гуманитарную помощь для жителей Херсона
17 мая 2024, 06:31

Фото: РИА Новости

Украинские чиновники присваивают себе гуманитарную помощь, предназначенную жителям Херсона, а также пытаются нажиться на эвакуации. Об этом сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град» в беседе с РИА Новости.
«Конечно же, у чиновников есть огромное желание урвать лишнюю копейку на гражданах, которых будут вывозить из средств, которые на это выделяются», — рассказал собеседник издания.
Как утверждает «Град», руководители военных администраций и остальные чиновники наживаются на всем. Сотрудники извлекают материальную пользу для себя не только из гумпомощи, но и эвакуации. Командир подытожил, что масштабы «воровства» достаточно большие.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения украинских катеров в Чёрном море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Мы вас завалим»: В ДНР рассказали об угрозах расстрела военным ВСУ за уход с позиций
Житель Семеновки: «Правый сектор»* расстреливал покидавших позиции бойцов ВСУ
17 мая 2024, 05:50

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Боевики организации «Правый сектор»* использовались в качестве заградотряда для нацгвардии ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом рассказал житель села Семеновка Сергей в разговоре с РИА Новости.
Как утверждает Сергей, члены организации в боевых действиях не принимали участие, а контролировали ВСУ, чтобы они не оставляли позиции.

«Я слышал, «Правый сектор»* нацгвардии сказал: «Будете отступать — мы вас завалим. Вам дороги назад нет, только вперед. Или вас застрелят русские, или вас застрелим мы», — рассказал мужчина.
Собеседник информагентства добавил, что в ходе продвижения российской армии нацгвардейцы из Семеновки отходили в Новоселовку. Он обратил внимание, что вся Новоселовка «забита» украинскими военнослужащими, в то время как еще год назад оттуда вывезли всех гражданских и населенный пункт был пустой.

Ранее боец СВО рассказал, как совет отца спас жизнь ему и его сослуживцам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Запрещенная в России экстремистская организация.
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#всу
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Над Новороссийском сбили 10 беспилотников
Губернатор Кондратьев: в Новороссийске уничтожили 10 беспилотников
17 мая 2024, 04:49

Фото: istock /EvgeniyShkolenko

ВСУ безуспешно пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
«Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своём Телеграм-канале.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео работы российских систем ПВО в соцсетях.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#всу
#рф
#пво
#дроны
#бпла
#беспилотник
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В Севастополе произошло частичное отключение света из-за атаки украинского дрона
Развожаев: в Севастополе частично пропал свет из-за упавших осколков БПЛА
17 мая 2024, 03:25

Фото: istock / MushroomsArtSeven

В Севастополе произошло частичное отключение света в связи с отключением оборудования на подстанции «Севастополь». Об этом проинформировал губернатор Михаила Развожаев в своем Телеграм-канале.
Как утверждает глава города, на подстанцию упали обломки сбитых беспилотников.

Развожаев добавил, что после отражения атаки специалисты начнут восстанавливать энергоснабжение.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются атаковать город с помощью дронов. По словам губернатора, БПЛА сбивают с использованием стрелкового оружия. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#рф
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Боец СВО рассказал, как совет отца спас жизнь ему и его сослуживцам
SHOT: совет отца спас жизнь военнослужащему ВС РФ и его товарищам в зоне СВО
16 мая 2024, 23:39

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Отцовский совет спас жизнь солдата ВС РФ и его товарищей в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Мужчина придумал конструкцию для крыши УАЗа, которая защитила военных после прямого попадания в машину беспилотника ВСУ.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, боец Авдеевского направления приварил к крыше «буханки» защиту, состоящую из двух уровней металлической сетки. Таким способом повышения безопасности с одним из солдат поделился отец в ходе последней встречи.

В момент атаки вражеского дрона по автомобилю раздался подрыв, который выдавил внутрь всё остекление. Сетка рикошетом отбросила беспилотник подальше от машины, не позволив ему попасть внутрь.

УАЗ, который подорвали без специальной брони, сумел продолжить движение, а находящемся в нем бойцам удалось выжить.

До этого раненый российский боец рассказал о чуде на фронт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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Названы условия, при которых НАТО отправят войска на Украину
NYT: НАТО близки к решению об отправке военных инструкторов на Украину
16 мая 2024, 22:08

Фото: iStock/e-crow

В НАТО продолжают обсуждать отправку войск на Украину для участия в спецоперации.
Об этом сообщает The New York Times. По мнению издания, успехи российской армии на фронте вынуждают НАТО помогать Украине. Пока альянс готов отправить на фронт своих военных, которые будут обучать украинских боевиков.

По словам неназванных источников, американские дипломаты признают, что Вооруженные силы Украины недостаточно подготовлены для противостояния РФ. Сейчас украинские боевики проходят подготовку в Европе. Перенос обучения на Украину поможет инструкторам быстрее собирать информацию о фронте и адаптировать программу подготовки, добавляют там.

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#украина
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В НАТО признали устойчивость Российской армии
Каволи: Российская армия доказала устойчивость и умение исправлять ошибки
16 мая 2024, 21:33

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи признал высокую эффективность российских войск, передает РИА Новости.
Он отметил, что российская армия продемонстрировала способность к исправлению ошибок и продолжению наступления, проявляя при этом стойкость. Генерал подчеркнул, что в некоторых ситуациях российские вооруженные силы успешно корректировали свои действия, а в других случаях достигали улучшений.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он утаивает от населения успехи российских вооруженных сил в районе проведения спецоперации.

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В МО РФ сообщили об уничтожении 15 безэкипажных катеров ВМС Украины
16 мая 2024, 20:50

Фото: iStock/bbsferrari

В течение дня морская авиация Военно-морского флота России уничтожила 15 безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины в западной части Черного моря.
Об этом сообщили в Минобороны России. По их данным, 16 мая в западной части Черного моря были замечены безэкипажные катера ВМС Украины, направлявшиеся в сторону Крымского полуострова. В течение дня из штатного вооружения морской авиации ВМФ было уничтожено 15 таких катеров.

Эксперты считают, что целью украинских морских дронов могли быть Севастополь или корабли, находившиеся на боевом дежурстве в Черном море.

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Командир ВСУ пожаловался на тяжелые потери
Monde: командир ВСУ пожаловался на тяжелые потери из-за недостатка вооружений
16 мая 2024, 20:27

Фото: iStock/ Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными потерями из-за недостатка беспилотных летательных аппаратов и поддержки артиллерии, пишет газета Monde.
Командир взвода ВСУ Александр Беляев подчеркнул, что недостаток дронов и огневой поддержки артиллерии приводит к большим потерям, особенно в свете уничтожения российскими FPV-дронами украинской военной техники.

В свою очередь механик из 28-й бригады ВСУ по имени Виктор отметил дефицит снарядов и топлива.

Ранее Россия выразила протест по поводу поставок вооружений Украине странам НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, могут стать объектом для действий России.

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