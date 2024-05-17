В Туапсе начался пожар на нефтебазе из-за атаки украинского БПЛА

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Два беспилотника ВСУ пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского Края.
«В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступил к тушению», — информирует оперштаб.По предварительным данным, никто не пострадал.
Ночью украинские дроны также атаковали Новороссийск. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что силами ПВО было подавлено более десяти беспилотников.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак