Беспорядки случились в Белграде, задержали больше 20 человек

24 мая 2026, 13:53

Полиция Сербии задержала 23 человек при беспорядках в Белграде

В Белграде в результате беспорядков, сопровождавшихся нападениями на сотрудников правоохранительных органов, задержали более 20 протестующих. Об этом заявил вице-премьер, глава МВД Сербии Ивица Дачич.





По его словам, на текущий момент речь идет о 23 участниках. Дачич подчеркнул, что произошедшее является не политической акцией, а проявлением экстремизма, насилия и ненависти. Среди полицейских есть пострадавшие, однако их число не уточняется. Мотивы нападавших также остаются неизвестными.



Глава МВД решительно осудил атаки на полицейских, произошедшие после завершения акции на площади Славия. Он отметил, что ситуация в настоящее время стабильная, порядок восстановили.



Инцидент произошел вечером в субботу. Часть бунтовщиков после митинга на площади Славия направилась к лагерю сторонников президента Александра Вучича в Пионерском парке. Демонстранты забрасывали полицейский кордон пиротехникой, бутылками, подожгли мусорные баки. Правоохранители применили физическую силу и слезоточивый газ, оттеснив нападавших к зданию юридического факультета. Оцепление в районе парламента усилили.



По данным директора полиции Драгана Васильевича, на митинге присутствовали 34,3 тысячи человек, однако не все из них участвовали в беспорядках. Протесты студентов и оппозиции в Сербии продолжаются с осени 2024 года. Поводом послужило обрушение навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.



С середины августа 2025 года обстановка обострилась. Несогласные стали вступать в столкновения с полицией и блокировать дороги в вечернее и ночное время. Власти осудили насилие и призвали к деэскалации.



