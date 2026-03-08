Протесты в США переросли в насилие на фоне войны в Иране

08 марта 2026, 14:02

Мирные протесты в Нью-Йорке переросли в насилие на фоне войны в Иране

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Мирная акция в Нью-Йорке переросла в столкновения после того, как один из участников митинга в поддержку военной операции против Ирана распылил перцовый баллончик в сторону контрпротестующих. Об этом сообщила СМИ комиссар полиции города Джессика Тиш, пишет РИА Новости.