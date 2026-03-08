Протесты в США переросли в насилие на фоне войны в Иране
Мирная акция в Нью-Йорке переросла в столкновения после того, как один из участников митинга в поддержку военной операции против Ирана распылил перцовый баллончик в сторону контрпротестующих. Об этом сообщила СМИ комиссар полиции города Джессика Тиш, пишет РИА Новости.
Как уточнили в полиции, две группы заранее развели по разным сторонам. В митинге сторонников операции участвовало около 20 человек, колонну возглавлял правый активист Джейк Ланг. Контрпротестующих, по оценкам правоохранителей, было примерно 125.
По словам Тиш, ближе к полудню напряжение между участниками обеих групп усилилось. В 12:15 мужчина, связанный с группой Ланга, применил перцовый спрей, и вскоре его задержали.
После этого кто-то из толпы контрпротестующих поджёг самодельный предмет размером меньше футбольного мяча и бросил его в сторону оппонентов. Снаряд ударился об ограждение и погас неподалёку от полицейских. Затем подозреваемый подбежал к сообщнику и получил ещё одно подобное устройство.
Комиссар отметила, что пока не установили, были ли это реальные вещи или имитации. Нескольких участников инцидента задержали, проводится расследование.
Читайте также: