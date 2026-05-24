Беспорядки в Сербии завершились столкновениями с полицией и массовыми задержаниями
Беспорядки в Белграде, возникшие в результате столкновений между полицией и противниками президента Сербии Александра Вучича, завершились. По информации МВД республики, в ходе протестов задержали 23 человека.
Крупная антиправительственная акция прошла днем 23 мая на площади Славия. В ней приняли участие свыше 34 тысяч человек. Вечером после завершения митинга в центре города вспыхнули столкновения: протестующие вступили в противостояние с силовиками в нескольких точках.
Сотрудники правопорядка оттеснили оппонентов президента от лагеря сторонников Вучича, который располагался в Пионерском парке рядом со зданием Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии. В ходе конфликта полиция прибегла к использованию слезоточивого газа, а демонстранты, в свою очередь, подожгли мусорные баки.
Как сообщает корреспондент ТАСС, сейчас протестующие разошлись, а полицейские снимают защитную экипировку и покидают центр города. Коммунальные службы уже приступили к наведению порядка на улицах сербской столицы. Вице‑премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич в беседе с журналистами уточнил, что демонстранты применяли против правоохранителей камни, бутылки и пиротехнические изделия.
