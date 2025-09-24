«Беспрецедентное насилие»: Стрельба в американском ведомстве унесла жизни

24 сентября 2025, 17:28

В Далласе произошла стрельба в здании таможенной и иммиграционной службы

Фото: Istock/SolidMaks

В отделении иммиграционной и таможенной полиции Далласа (штат Техас) произошла стрельба. По предварительной информации, пострадали как минимум три человека. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на свои источники.





Инцидент произошёл утром 24 сентября. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что в результате стрельбы есть «множество раненых и погибших». По её словам, стрелок мёртв. Источники телеканала уточнили, что злоумышленник покончил с собой.



Министр сообщила, что мотивы нападавшего остаются неясными. При этом Ноэм отметила, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США сталкиваются «с беспрецедентным насилием».

«Этому необходимо положить конец», — добавила она.

