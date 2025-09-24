«Удар в спину»: В Красноуфимске задержали предполагаемого убийцу Евгения Яшина
В Красноуфимске задержали мужчину по подозрению в убийстве местного предпринимателя Евгения Яшина. Подробности сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
По информации следствия, подозреваемый Сираев напал на бизнесмена сзади и нанёс ему удар ножом в спину. Предварительной причиной преступления назвали личный конфликт, который мог возникнуть из-за недовольства обвиняемого сделкой по покупке антикварной вещи.
После нападения Сираев скрылся с места преступления, но вскоре правоохранители его задержали. Евгений Яшин был известной в городе личностью. Он имел учёную степень доктора наук и звание доцента, однако затем занялся бизнесом. Яшин владел детским парком аттракционов и антикварным магазином.
