«Убил, поджёг и запер»: В Москве задержали подозреваемого в зверском убийстве

24 сентября 2025, 16:21

В Москве задержали мужчину, который убил женщину и поджёг квартиру

Фото: Istock/feri ferdinan

В Москве полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве женщины. По информации ГСУ СК России по столице, инцидент произошёл в квартире на Валдайском проезде.