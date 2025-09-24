«Убил, поджёг и запер»: В Москве задержали подозреваемого в зверском убийстве
В Москве полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве женщины. По информации ГСУ СК России по столице, инцидент произошёл в квартире на Валдайском проезде.
Установлено, что между мужчиной и его знакомой возник конфликт. Во время ссоры злоумышленник нанёс женщине множественные удары различными предметами, в том числе отвёрткой, по голове и груди. После этого он поджёг квартиру, заблокировал дверь и ушёл, оставив пострадавшую внутри.
Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных. Медики доставили женщину в больницу, но она скончалась от полученных травм. Следователи проводят с задержанным необходимые мероприятия.
В ближайшее время следствие планирует обратиться в Головинский районный суд Москвы с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.
Напомним об инциденте в Подмосковье, где женщина погибла после того, как соседка подожгла дверь её квартиры.
