«Любовь в шприце»: У ребёнка из Энгельса 4 передозировки из-за матери-наркоманки

В Энгельсе возбудили уголовное дело против матери, склонившей сына к наркотикам

Видео: МВД России

В Энгельсе задержали женщину, которая склоняла собственного сына к употреблению наркотиков. МВД России опубликовали кадры задержания.



По информации следствия, мать сама страдает наркотической зависимостью. Сейчас она находится под стражей. Ребёнка передали на попечение бабушке и дедушке. Выяснилось, что у мальчика уже успела сформироваться наркотическая зависимость.

Сообщается, что врачи зафиксировали у ребёнка четыре случая передозировки. Он будет проходить курс лечения в специализированной клинике. Следственный комитет возбудил против женщины уголовное дело по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и о склонении к потреблению наркотических веществ.

Ольга Щелокова

