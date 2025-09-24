«Любовь в шприце»: У ребёнка из Энгельса 4 передозировки из-за матери-наркоманки
Видео: МВД России
В Энгельсе задержали женщину, которая склоняла собственного сына к употреблению наркотиков. МВД России опубликовали кадры задержания.
По информации следствия, мать сама страдает наркотической зависимостью. Сейчас она находится под стражей. Ребёнка передали на попечение бабушке и дедушке. Выяснилось, что у мальчика уже успела сформироваться наркотическая зависимость.
Сообщается, что врачи зафиксировали у ребёнка четыре случая передозировки. Он будет проходить курс лечения в специализированной клинике. Следственный комитет возбудил против женщины уголовное дело по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и о склонении к потреблению наркотических веществ.
Ранее в Москве мужчина попался на крупной партии кокаина из-за бдительного очевидца.
Читайте также: