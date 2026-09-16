«Бестолковый дуралей»: похотливые овцы загнали Рэмбо в бетонную трубу

16 сентября 2026, 19:43

The Sun: Девять похотливых овец загнали барана в бетонную трубу в Британии

Фото: istockphoto/N-sky

В графстве Сомерсет (Великобритания) пожарные спасли 97-килограммового барана по кличке Рэмбо, застрявшего в бетонной трубе. Об этом 16 сентября пишет The Sun.





Для освобождения животного специалисты задействовали длинные палки, веревки и простыню. В результате операции баран не пострадал.



Как выяснилось, Рэмбо сбежал с фермы. По словам владелицы хозяйства, причиной побега стало повышенное внимание со стороны девяти самок, которые соперничают за него.





«Каждый время от времени имеет право на покой и тишину», — пошутила женщина.