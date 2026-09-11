Таможенники нашли в багаже кузбассовца чучела редких крокодилов
Сотрудники Кемеровской таможни изъяли у пассажира, прилетевшего из Вьетнама, два чучела сиамских крокодилов. Мужчина привез их в Новокузнецк для личной коллекции. Об этом сообщила пресс-служба Кемеровской таможни.
44-летний житель Кузбасса прилетел рейсом из Камрани. Во время выборочной проверки инспекторы просветили его сумку на рентгене и заметили внутри засушенных рептилий. Каждый сувенир достигал 19 сантиметров в длину и весил 165 граммов. В приоткрытые пасти крокодилов продавец вставил жемчужные бусины.
Путешественник пояснил, что купил фигурки во Вьетнаме. О правилах декларирования и необходимости оформить разрешения он не знал. Эксперты подтвердили, что чучела изготовили из сиамских крокодилов. Этот редкий вид охраняет Конвенция СИТЕС, регулирующая международную торговлю исчезающими представителями животного и растительного мира.
Таможня возбудила два административных дела — за отсутствие декларации и нарушение установленных ограничений при ввозе товаров. Сувениры инспекторы изъяли, мужчине грозит штраф.
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