Таможенники нашли в багаже кузбассовца чучела редких крокодилов

11 сентября 2026, 10:20

Фото: пресс-служба Кемеровской таможни

Сотрудники Кемеровской таможни изъяли у пассажира, прилетевшего из Вьетнама, два чучела сиамских крокодилов. Мужчина привез их в Новокузнецк для личной коллекции. Об этом сообщила пресс-служба Кемеровской таможни.