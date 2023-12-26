«Без головы и конечностей»: Появились подробности смерти расчлененной матери бойца СВО

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Жительницу Набережных Челнов без головы, ног и рук нашли в канализационном люке. Об этом сообщает Mash Iptash.
Сообщается, что последний раз погибшая 46-летняя Лариса Залялова звонила сыну Раилю утром 22 декабря с предложением встретиться, но после обеда перестала отвечать. Сын подумал, что она на корпоративе. Написал заявление он только через 3 дня.
Женщина снимала квартиру и находилась в отношениях с 22-летним мигрантом. До этого она заняла у своего сына 500 тысяч рублей для своего ухажёра, с обещанием вернуть Новому году.
Предварительно, в тот день Лариса хотела вернуть сыну деньги, которые занимала на операцию для мамы бойфренда, якобы находящейся в коме.
Сейчас идет поиск подозреваемых. Возможно, они покинули страну.
До этого сообщалось, что убитая женщина является матерью бойца специальной военной операции.
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