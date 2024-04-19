«Бездомная» пара украла у бойца СВО миллион рублей





Что известно о крушении самолета на Ставрополье

«Найдены двое летчиков с самолета, который упал в Красногвардейском округе. Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы», — сообщал глава региона.

«С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа», — сообщал Владимиров.

Фото: Telegram-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова



«К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», — писал Владимиров.

Какой самолет разбился на Ставрополье

Что произошло на борту Ту-22М3

Причины аварии самолета Ту-22М3 ВКС России

«По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — говорится в сообщении ведомства.

Причастна ли Украина к крушению Ту-22М3 на Ставрополье

Утром 19 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о крушении самолета на территории Красногвардейского округа. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Он сообщил, что всем летчикам удалось катапультироваться.Позднее Владимиров добавил, что два члена экипажа были обнаружены и доставлены в больницу.Вскоре появилась информация об обнаружении еще одного летчика.Однако оказалось, что третьему летчику выжить не удалось.По информации Минобороны РФ, в Ставропольском крае потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3 ВКС России после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.По информации телеграм-канала Mash, первый пилот бомбардировщика Ту-22М3 принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Сам же он принял решение остаться в кабине, чтобы увести самолет в поле и минимизировать последствия от падения.В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что предварительной причиной крушения военного самолета стала техническая неисправностьСогласно предварительной информации, авиакатастрофа произошла из-за потери тяги в одном из двигателей.В результате падения самолета, жертв среди местных жителей нет. Уточняется, что самолет упал в безлюдном месте, а на борту не было боекомплектов.Вскоре после появления информации о крушении самолета ответственность за произошедшее поспешила на себя взять разведка Украины. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщило, что крушение бомбардировщика Ту-22МЗ в Ставропольском крае является результатом операции Главного управления разведки Минобороны Украины.В материалах издания подчеркивается, что это первый самолет стратегической авиации, который удалось сбить во время выполнения полета.Кроме того, о причастности к крушению российского самолета также заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук. В своем телеграм-канале он написал, что Ту-22М3 был сбит ракетными войсками.Минобороны РФ не комментировало высказывания украинской стороны.





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