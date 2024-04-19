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«Бездомная» пара украла у бойца СВО миллион рублей

ИА Регнум: В Москве бойца СВО обокрала пара, которую он приютил
19 апреля 2024, 15:40
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Семейная пара обокрала бойца спецоперации на миллион рублей в Москве, пишет ИА Регнум.
Как рассказал источник агентства, Александр недавно вернулся из зоны проведения спецоперации. В столице он познакомился с семейной парой, которая пожаловалась ему, что у них нет дома.

В ходе общения участник СВО выяснил, что ранее они были судимы и отбывали наказание в местах лишения свободы. Его этот факт смутил, но он решил, что не будет обращать внимания на их прошлые проступки.



Боец СВО приютил гостей, а через полторы недели они пропали вместе с миллионом рублей. Эти деньги ветерану перечислили за участие в спецоперации. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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#москва
#спецоперация
#кража
Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру ужесточили обвинение
В Москве бывшему педиатру Буяновой грозит до 10 лет колонии по делу о фейках
19 апреля 2024, 16:22

Фото: iStock/simpson

В Москве следствие завершило расследование дела бывшего педиатра Надежды Буяновой и ужесточило ее обвинение, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Буяновой, Оскара Черджиева.
Предъявленное врачу обвинение было изменено на статью о публичном распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по политическим и идеологическим мотивам.

Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. Учитывая предыдущие обвинения, женщине теперь грозит до десяти лет заключения.

По словам адвоката подсудимой, она по-прежнему отрицает свою вину. На следующей неделе защита Буяновой начнет изучение материалов дела.

3 февраля Тушинский суд отказался от ареста бывшего педиатра. Вместо этого ей были наложены определенные ограничения в рамках пресечения.

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Появилось видео допроса задержанного за убийство москвича мигранта
МВД раскрыло детали задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
19 апреля 2024, 16:21

Фото: istock / Dzurag

В Ростовской области правоохранителями был задержан 21-летний уроженец Азербайджана, подозреваемый в убийстве на парковке в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео первого допроса подозреваемого в своем телеграм-канале.


Она рассказала, что вместе с гражданином Азербайджана были задержаны еще два человека, которые могут быть причастны к совершению преступления. В настоящее время всех лиц доставляют в Москву для выяснения обстоятельств.

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#ирина волк
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Неизвестный угрожает взорвать консульство Ирана в Париже
19 апреля 2024, 16:06

Фото: istockphoto/zim286

Неизвестный угрожает совершить теракт в здании иранского консульства в Париже. Он заперся в помещении дипломатического представительства и говорит, что взорвёт себя и всё вокруг.
О присутствии в здании постороннего человека сообщили сотрудники дипломатической миссии, передаёт радиостанция Europe 1. Они связались с префектурой и потребовали вмешательства правоохранителей. В настоящее время парижская полиция перекрыла шестую линию метро и оцепила периметр вокруг здания консульства.

Сообщается, что на мужчине надет «пояс шахида» со взрывчаткой, а в руке он держит предмет, похожий на гранату. Вместе с ним в помещении также находится посол. Никаких требований террорист-одиночка пока не выдвигал.

Ранее сообщалось, что неизвестные представители антииранских группировок подожгли дверь посольства Ирана во Франции. Горели сложенные у входа в здание покрышки, из-за чего часть фасада получила повреждения.

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СК РФ требует арестовать еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова
19 апреля 2024, 15:57

Фото: iStock/ronstik

Следственный комитет России требует арестовать еще одного фигуранта дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, пишет РИА Новости.
Ходатайство об аресте курьера, доставившего в РФ компоненты бомбы, с помощью которой был подорван автомобиль Прозорова, поступило в Замоскворецкий суд Москвы.

По материалам дела, обвиняемый имеет вид на жительство на Украине, где проживает его жена. У него гражданство Киргизии. Там проживают его мать, а также другие ближайшие родственники.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, курьер доставил взрывчатку для подрыва автомобиля исполнителю преступления.

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#суд
#москва
#сбу
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Сотрудники ФСБ задержали москвича, торгующего вредоносным ПО
19 апреля 2024, 15:44

Фото: iStock/Evgeniy Alyoshin

Москвича 1990 года рождения задержали за распространение вредоносной компьютерной программы, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.
«В ходе расследование было установлено, что москвич находил покупателей для программы через сайт, который администрировал. Для совершения сделки покупатель должен был связаться с продавцом через Telegram. После оплаты клиент получал файл с программой, ключ активации и поясняющий видеоролик», — говорится в сообщении.
Отмечается, что программа была создана для несанкционированного копирования, модификации и уничтожения информации на компьютере.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные из корыстной заинтересованности». Москвичу грозит до пяти лет лишения свободы.

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#фсб
#москва
#хакер
#программа
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Подростки пытались поджечь вертолет Ми-8 по заданию СБУ
19 апреля 2024, 15:02

Фото: iStock/PamWalker68

Двое 16-летних молодых людей пытались поджечь «Ми-8» на территории военного аэродрома «Кряж» в Самаре, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Как рассказал парламентарий, сотрудники Самарского УФСБ и военной контрразведки совместно с оперативниками задержали злоумышленников «по горячим следам».

Выяснилось, что старшеклассники из Тольятти. Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины. Кроме этого, ранее они уже организовывали другие диверсии и теракты в регионе.

С начала года преступники подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и поезд на железнодорожной станции «Жигулевское Море», рассказал депутат. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

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#фсб
#сбу
#самарская область
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Жительница Симферополя выплатит штраф за разглашение государственной тайны
19 апреля 2024, 14:55

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Жительнице Симферополя придётся выплатить значительный денежный штраф за разглашение государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым.
В Верховном суде было рассмотрено дело жительницы Симферополя 1965 года рождения. Она работала на транспортном предприятии и имела доступ к сведениям, содержащим государственную тайну. Было установлено, что она передала эти сведения своему знакомому, к которому испытывала доверие.

Суд постановил признать женщину виновной и обязал её выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, она лишена права заниматься деятельностью, которая связана с допуском к сведениям, содержащим государственную тайну.

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#крым
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Задержан подозреваемый в убийстве байкера в Москве
Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки задержали в Ростовской области
19 апреля 2024, 14:44

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Получилось найти и задержать Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мотоциклиста на парковке в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Задержали его в Ростовской области. Скоро судом ему будет выбрана мера пресечения.

Напомним, что в Люблино парня убили из-за замечания о парковке. Молодой человек приехал в гости к своей подруге. Он заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу. Однако позже он скончался. Мать убитого рассказала журналистам, что к смерти сына причастны два выходца из Азербайджана. Сообщалось, что во время обысков в квартире у Аббасова обнаружили более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. По некоторым данным, он мог быть хранителем криминального «общака».

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«Сбит ракетными войсками»: кто стоит за крушением самолета Ту-22М3 и что произошло на борту
Падение самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае: что известно
19 апреля 2024, 14:36

Фото: istockphoto / Sergey Tinyakov

Минувшим утром военный самолет потерпел крушение на Ставрополье. Сначала сообщалось, что всем членам экипажа удалось спастись, но позже появилась информация о гибели пилота. О том, почему рухнул самолет, что известно о состоянии членов экипажа, и как к трагедии причастна Украина, расскажет редакция «Радио 1».


Что известно о крушении самолета на Ставрополье



Утром 19 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о крушении самолета на территории Красногвардейского округа. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Он сообщил, что всем летчикам удалось катапультироваться.

Позднее Владимиров добавил, что два члена экипажа были обнаружены и доставлены в больницу.

«Найдены двое летчиков с самолета, который упал в Красногвардейском округе. Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы», — сообщал глава региона.

Вскоре появилась информация об обнаружении еще одного летчика.

«С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа», — сообщал Владимиров.

Однако оказалось, что третьему летчику выжить не удалось.

Фото: Telegram-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

«К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», — писал Владимиров.

Какой самолет разбился на Ставрополье


По информации Минобороны РФ, в Ставропольском крае потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3 ВКС России после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Что произошло на борту Ту-22М3


По информации телеграм-канала Mash, первый пилот бомбардировщика Ту-22М3 принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Сам же он принял решение остаться в кабине, чтобы увести самолет в поле и минимизировать последствия от падения.

Причины аварии самолета Ту-22М3 ВКС России


В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что предварительной причиной крушения военного самолета стала техническая неисправность

«По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно предварительной информации, авиакатастрофа произошла из-за потери тяги в одном из двигателей.

В результате падения самолета, жертв среди местных жителей нет. Уточняется, что самолет упал в безлюдном месте, а на борту не было боекомплектов.

Причастна ли Украина к крушению Ту-22М3 на Ставрополье


Вскоре после появления информации о крушении самолета ответственность за произошедшее поспешила на себя взять разведка Украины. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщило, что крушение бомбардировщика Ту-22МЗ в Ставропольском крае является результатом операции Главного управления разведки Минобороны Украины.

В материалах издания подчеркивается, что это первый самолет стратегической авиации, который удалось сбить во время выполнения полета.

Кроме того, о причастности к крушению российского самолета также заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук. В своем телеграм-канале он написал, что Ту-22М3 был сбит ракетными войсками.

Минобороны РФ не комментировало высказывания украинской стороны.


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