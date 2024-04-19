«Бездомная» пара украла у бойца СВО миллион рублей

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Семейная пара обокрала бойца спецоперации на миллион рублей в Москве, пишет ИА Регнум.
Как рассказал источник агентства, Александр недавно вернулся из зоны проведения спецоперации. В столице он познакомился с семейной парой, которая пожаловалась ему, что у них нет дома.
В ходе общения участник СВО выяснил, что ранее они были судимы и отбывали наказание в местах лишения свободы. Его этот факт смутил, но он решил, что не будет обращать внимания на их прошлые проступки.
Боец СВО приютил гостей, а через полторы недели они пропали вместе с миллионом рублей. Эти деньги ветерану перечислили за участие в спецоперации. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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В ходе общения участник СВО выяснил, что ранее они были судимы и отбывали наказание в местах лишения свободы. Его этот факт смутил, но он решил, что не будет обращать внимания на их прошлые проступки.
Боец СВО приютил гостей, а через полторы недели они пропали вместе с миллионом рублей. Эти деньги ветерану перечислили за участие в спецоперации. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Алёна Самарева