Жительница Симферополя выплатит штраф за разглашение государственной тайны

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Жительнице Симферополя придётся выплатить значительный денежный штраф за разглашение государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым.
В Верховном суде было рассмотрено дело жительницы Симферополя 1965 года рождения. Она работала на транспортном предприятии и имела доступ к сведениям, содержащим государственную тайну. Было установлено, что она передала эти сведения своему знакомому, к которому испытывала доверие.
Суд постановил признать женщину виновной и обязал её выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, она лишена права заниматься деятельностью, которая связана с допуском к сведениям, содержащим государственную тайну.
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Александр Бойцов