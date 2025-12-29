Пенсионерка набросилась на блогершу из США во время съемки наряда
Пенсионерка напала на блогершу во время уличной съёмки наряда. Об этом сообщает New York Post.
В Сети завирусился ролик, на котором девушка-блогер устанавливает камеру на улице в тёмное время суток и записывает видео с демонстрацией своего образа — чёрного топа без бретелей, серой мини-юбки и массивных ботинок.
В какой-то момент в кадре появляется пожилая женщина, которая требует прекратить съёмку. Блогерша отвечает, что пенсионерка может оставить своё мнение при себе. После этого между ними начинается словесный конфликт, который быстро перерастает в агрессию: пожилая женщина угрожает девушке и размахивает кулаками, а затем наносит удары. После этого блогерша прекратила съемку.
