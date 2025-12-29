В Москве пострадал подросток из-за загоревшейся зарядки для телефона
В Москве в квартире на 12-м этаже произошёл пожар из-за загоревшейся зарядки для телефона. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
В момент возгорания дома находился один 11-летний мальчик. Ребёнка с отравлением угарным газом доставили в больницу.
Инцидент случился в Басманном районе. По предварительной информации, зарядное устройство внезапно вспыхнуло, после чего огонь быстро распространился по квартире. Очевидцы заметили густой дым, валивший из окон, и вызвали пожарных.
В результате возгорания в трёхкомнатной квартире сгорели мебель и личные вещи на площади около 20 квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать, причины происшествия устанавливаются.
