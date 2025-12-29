Домработница подлила отраву в бутылочку с молоком для ребёнка хозяев
В Таиланде временная уборщица добавила дезинфицирующее средство в детскую бутылочку. Инцидент зафиксировала домашняя камера наблюдения. Об этом сообщает Bangkok Post.
Мать наняла женщину через группу в соцсетях. Позже бабушка ребёнка разогрела бутылочку с молоком, которую приготовили утром. Младенец сделал несколько глотков.
После этого женщина ощутила резкий запах дезинфектора и сразу остановила кормление. Жидкость имела горький привкус. Семья срочно доставила малютку в больницу. Врачи подтвердили, что жизни малыша ничего не угрожает, но оставили его под наблюдением.
Уборщица заявила, что не помнит контакта с бутылочкой, и ушла. Камера показала, что она подмешала средство в молоко. Кроме этого, домработница делала фотографии вместо уборки. Врачи посоветовали семье обратиться в полицию и отдать молоко на экспертизу.
