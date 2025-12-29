Достижения.рф

Домработница подлила отраву в бутылочку с молоком для ребёнка хозяев

В Таиланде домработница добавила дезинфицирующее средство в детское молоко
Фото: Istock/Magone

В Таиланде временная уборщица добавила дезинфицирующее средство в детскую бутылочку. Инцидент зафиксировала домашняя камера наблюдения. Об этом сообщает Bangkok Post.



Мать наняла женщину через группу в соцсетях. Позже бабушка ребёнка разогрела бутылочку с молоком, которую приготовили утром. Младенец сделал несколько глотков.

После этого женщина ощутила резкий запах дезинфектора и сразу остановила кормление. Жидкость имела горький привкус. Семья срочно доставила малютку в больницу. Врачи подтвердили, что жизни малыша ничего не угрожает, но оставили его под наблюдением.

Уборщица заявила, что не помнит контакта с бутылочкой, и ушла. Камера показала, что она подмешала средство в молоко. Кроме этого, домработница делала фотографии вместо уборки. Врачи посоветовали семье обратиться в полицию и отдать молоко на экспертизу.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0