Домработница подлила отраву в бутылочку с молоком для ребёнка хозяев

29 декабря 2025, 19:02

В Таиланде домработница добавила дезинфицирующее средство в детское молоко

Фото: Istock/Magone

В Таиланде временная уборщица добавила дезинфицирующее средство в детскую бутылочку. Инцидент зафиксировала домашняя камера наблюдения. Об этом сообщает Bangkok Post.