Депутат пожаловался на эротическую рекламу в аэропорту Челябинска

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В аэропорту Челябинска обнаружили эротическую рекламу. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».
Отмечается, что местный депутат отправил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) фотографию баннера из зоны прилёта аэропорта Челябинска. На этой вывеске находилась реклама спа-салона для мужчина. Если же перейти по указанной на баннере ссылке, то пользователи окажутся на сайте услуг эротического массажа.
Ведомство провело проверку по поступившей жалобе и выяснила, что договор на размещение рекламы между руководством аэропорта и частной фирмой был заключён в ноябре 2022 года. По российскому законодательству, ответственность за контент несёт рекламодатель.
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