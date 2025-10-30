Бездомный мужчина украл крупную сумму денег и раздал более 200 тысяч рублей друзьям
Бездомный мужчина из Тюмени совершил кражу крупной суммы денег и щедро поделился добычей со своими знакомыми. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Преступник, ранее имевший проблемы с законом, проник в частный дом в садовом товариществе через незапертую дверь. В жилище он обнаружил кожаную сумку с 750 тысячами рублей и решил присвоить себе все деньги.
Часть средств злоумышленник потратил на покупки в магазинах, подарки женщинам и приобретение украшений. Сумму в размере 230 тысяч рублей он раздал своим друзьям.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Теперь ему грозит серьёзное наказание.
