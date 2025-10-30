Бездомный мужчина украл крупную сумму денег и раздал более 200 тысяч рублей друзьям

30 октября 2025, 00:08

В Тюмени бездомный мужчина украл 750 тысяч рублей и раздал деньги друзьям

Фото: istockphoto / Flexire

Бездомный мужчина из Тюмени совершил кражу крупной суммы денег и щедро поделился добычей со своими знакомыми. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.