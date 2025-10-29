В Симферополе большегруз сорвался с моста и упал на ж/д пути
В Симферополе грузовой автомобиль упал с моста прямо на железнодорожные пути. Об этом сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Грузовой транспорт съехал с проезжей части и пробил защитное ограждение, пострадал один человек. Железнодорожные пути обесточены, задержаны два поезда.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий аварии. Причины, которые привели к падению фуры, в настоящее время устанавливаются компетентными органами.
