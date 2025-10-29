В Севастополе возлюбленная обчистила дальнобойщика ради туфель и выпивки

29 октября 2025, 12:44

В Севастополе женщина украла у сожителя-дальнобойщика 109 тысяч рублей

Фото: Istock/blinow61

В Севастополе правоохранительные органы задержали местную жительницу по подозрению в краже. Женщина похитила 109 тысяч рублей у мужчины, с которым недавно начала жить. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.