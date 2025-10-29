В Севастополе возлюбленная обчистила дальнобойщика ради туфель и выпивки
В Севастополе правоохранительные органы задержали местную жительницу по подозрению в краже. Женщина похитила 109 тысяч рублей у мужчины, с которым недавно начала жить. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошёл после того, как 61-летний водитель фуры вернулся из рейса с зарплатой. Он оставил деньги в ящике стола и распивал спиртные напитки со своей 56-летней знакомой. Когда мужчина отвлекся, женщина похитила средства.
Утром дальнобойщик обнаружил пропажу и обратился в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемую. К тому моменту у неё оставалось только 5 тысяч рублей, которые она ещё не успела потратить. Эти средства вернули потерпевшему.
По информации следствия, женщина потратила большинство украденных денег на новую обувь, алкоголь и оплату коммунальных услуг. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
