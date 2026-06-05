Бездомный разгромил два магазина в Комсомольске-на-Амуре ради выпивки и сигарет

05 июня 2026, 12:02

Житель Комсомольска-на-Амуре украл из двух магазинов товары на 54 тыс. рублей

Фото: Istock/BrianAJackson

В Комсомольске-на-Амуре полиция задержала бездомного, который разгромил и ограбил два магазина ради выпивки и сигарет. Об этом сообщает краевое управление МВД.