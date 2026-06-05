Бездомный разгромил два магазина в Комсомольске-на-Амуре ради выпивки и сигарет
В Комсомольске-на-Амуре полиция задержала бездомного, который разгромил и ограбил два магазина ради выпивки и сигарет. Об этом сообщает краевое управление МВД.
По информации ведомства, злоумышленник разбил остекление входных дверей и проник в два магазина подряд. В первом он украл смартфон, сигареты, безалкогольные напитки и зажигалки на сумму 50 тысяч рублей.
Из соседнего магазина самообслуживания мужчина похитил алкоголь примерно на четыре тысячи рублей. Подозреваемый рассказал, что приехал в гости к знакомым и вместе с ними употреблял спиртное. Когда алкоголь закончился, он отправился за добавкой. После кражи он вернулся к друзьям, там его и задержали полицейские.
Правоохранители изъяли у него похищенный телефон, а в квартире знакомых нашли сигареты и зажигалки. Алкоголь и безалкогольные напитки фигурант уже успел выпить. Следователи возбудили уголовное дело о краже. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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