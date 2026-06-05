Россиянин платил несовершеннолетним девочкам за обнажённые танцы и видео
В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу мужчину, который платил несовершеннолетним за обнажённые танцы и интимные видео. Об этом информирует 78.ru.
Потерпевшей по делу проходит 12-летняя девочка из Перми. Обвиняемый вёл с ребёнком переписку и добивался от неё съёмок откровенных фото и видео. Следствие возбудило против мужчины уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
При обыске в квартире петербуржца оперативники изъяли мобильный телефон. В устройстве хранились видео, присланные ребёнком, и несколько роликов с тремя девочками, которые танцевали без одежды. Мужчина сознался, что переводил детям по 500 рублей за каждое видео. Суд отправил его в следственный изолятор до 1 июля. Расследование продолжается.
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