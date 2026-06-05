Россиянин платил несовершеннолетним девочкам за обнажённые танцы и видео

05 июня 2026, 10:07

В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в оплате интимных видео детей

Фото: Istock/Diy13

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу мужчину, который платил несовершеннолетним за обнажённые танцы и интимные видео. Об этом информирует 78.ru.