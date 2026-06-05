Стали известны подробности убийства беременной девушки на востоке Москвы
Житель Москвы, который задушил свою беременную девушку, в момент убийства находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.
Установлено, что мужчина напал на девушку после ссоры вечером 4 июня. Будучи пьяным, он задушил возлюбленную, а затем уснул. Когда москвич проснулся, он увидел в квартире тело россиянки.
После этого нападавший сам позвонил в правоохранительные органы. Мужчину задержали, с ним проводят следственные действия. Трагедия произошла в доме на улице Алтайской. Погибшей было 28 лет.
Она находилась на четвёртом месяце беременности. В связи с произошедшим следствие возбудило уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).
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