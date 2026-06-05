«Валите домой»: Русскоязычные фанаты Макса Коржа устроили дебош в центре Стамбула
В центре Стамбула русскоязычные фанаты Макса Коржа устроили громкий уличный скандал. Как сообщает Telegram-канал Baza, местные жители жалуются на шум и требуют, чтобы все приезжие возвращались домой.
Накануне концерта тысячи поклонников музыканта из стран СНГ собрались в центре города. Они жгли файеры, запускали фейерверки, пели песни и с гордостью выкладывали видео в соцсети. Но горожане не в восторге от такого праздника и кричат приезжим: «Валите к себе на родину».
Сами поклонники Коржа рассказали, что конфликты уже перешли в физическую форму. По их словам, во время одной из ссор местный житель обжёг девушке лицо файером, а затем начал угрожать компании разбитой бутылкой.
Отметим, что неделей ранее город принимал концерт Канье Уэста, а следом наступил праздник Курбан-байрам. Туристические районы оказались переполнены, и местные жители устали от такого наплыва людей.
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