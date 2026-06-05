«Валите домой»: Русскоязычные фанаты Макса Коржа устроили дебош в центре Стамбула

05 июня 2026, 11:30

Русскоязычные фанаты Макса Коржа устроили дебош в центре Стамбула

Фото: Istock/Wirestock

В центре Стамбула русскоязычные фанаты Макса Коржа устроили громкий уличный скандал. Как сообщает Telegram-канал Baza, местные жители жалуются на шум и требуют, чтобы все приезжие возвращались домой.