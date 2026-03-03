Бездомный россиянин украл лоток золота из магазина и попытался сбежать на такси

03 марта 2026, 19:33

В Чите задержали подозреваемого в хищении золота на 1 млн рублей из магазина

Фото: Istock/rep0rter

В Чите задержали 33-летнего бездомного, который похитил лоток с 12 золотыми цепочками из ювелирного магазина. Подробности сообщает «МВД Медиа».