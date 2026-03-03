Бездомный россиянин украл лоток золота из магазина и попытался сбежать на такси
В Чите задержали 33-летнего бездомного, который похитил лоток с 12 золотыми цепочками из ювелирного магазина. Подробности сообщает «МВД Медиа».
Злоумышленник зашёл в торговую точку под видом покупателя и попросил продавца показать товар. Когда сотрудница магазина открыла витрину, мужчина оттолкнул её, забрал лоток с ювелирными изделиями и скрылся. Сумма ущерба превысила один миллион рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность предполагаемого преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Сретенского района, который не имел постоянного места жительства и работы.
Полицейские задержали мужчину на улице в тот момент, когда он садился в такси. Следователи возбудили уголовное дело по статье о грабеже в особо крупном размере. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
