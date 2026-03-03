Достижения.рф

«Ехали за наркотиками»: В Иркутской области нашли частный бункер с оружием

В Иркутской области у мужчины изъяли арсенал оружия из подземного бункера
Фото: Istock/eugenesergeev

В Иркутской области сотрудники полиции обнаружили под частным домом подземный бункер с оружием и боеприпасами. Как сообщает «МВД Медиа», владелец построил убежище для выживания в случае «катастрофы».



Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о возможной нарколаборатории на участке 37-летнего местного жителя. Во время осмотра дома в одной из комнат полицейские наткнулись на люк, который вёл в подземное сооружение.

Под землёй находились жилые помещения с запасом продуктов. Стены бункера хозяин укрепил бетоном и изолирующими материалами, провёл системы водоснабжения, вентиляции и видеонаблюдения.

В ходе обыска сотрудники изъяли два пистолета, боеприпасы, гильзы, силиконовые маски, наручники, ножи и томагавк. Задержанный объяснил свои действия увлечением инженерным творчеством и желанием подготовиться к возможной катастрофе. Уголовное дело по факту незаконного хранения оружия передали в суд.

