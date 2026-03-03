«Ехали за наркотиками»: В Иркутской области нашли частный бункер с оружием

03 марта 2026, 17:05

В Иркутской области у мужчины изъяли арсенал оружия из подземного бункера

Фото: Istock/eugenesergeev

В Иркутской области сотрудники полиции обнаружили под частным домом подземный бункер с оружием и боеприпасами. Как сообщает «МВД Медиа», владелец построил убежище для выживания в случае «катастрофы».