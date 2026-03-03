«Ехали за наркотиками»: В Иркутской области нашли частный бункер с оружием
В Иркутской области сотрудники полиции обнаружили под частным домом подземный бункер с оружием и боеприпасами. Как сообщает «МВД Медиа», владелец построил убежище для выживания в случае «катастрофы».
Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о возможной нарколаборатории на участке 37-летнего местного жителя. Во время осмотра дома в одной из комнат полицейские наткнулись на люк, который вёл в подземное сооружение.
Под землёй находились жилые помещения с запасом продуктов. Стены бункера хозяин укрепил бетоном и изолирующими материалами, провёл системы водоснабжения, вентиляции и видеонаблюдения.
В ходе обыска сотрудники изъяли два пистолета, боеприпасы, гильзы, силиконовые маски, наручники, ножи и томагавк. Задержанный объяснил свои действия увлечением инженерным творчеством и желанием подготовиться к возможной катастрофе. Уголовное дело по факту незаконного хранения оружия передали в суд.
