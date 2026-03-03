Россиянин хладнокровно застрелил соседа по гаражу из-за спора о снеге
В Свердловской области суд приговорил мужчину к восьми годам и десяти месяцам колонии строгого режима за убийство соседа. Как сообщает пресс-служба судов региона, причиной конфликта стал спор из-за снега у гаража.
Асбестовский городской суд вынес приговор Сергею Данилову. Преступление произошло 28 января 2024 года на улице Февральской в посёлке Малышева. В тот день мужчина выстрелил из охотничьего ружья через лобовое стекло автомобиля соседа.
Основанием для расправы стал давний личный конфликт, который обострился после того, как потерпевший обвинил стрелка в том, что тот закидал снегом вход в его гараж. В судебном заседании Данилов вину не признал.
Он настаивал на том, что находился в состоянии аффекта из-за многолетних издевательств со стороны погибшего, однако экспертиза не подтвердила эти доводы. Суд признал подсудимого виновным и удовлетворил иск родственников погибшего о компенсации морального вреда.
