Россиянин хладнокровно застрелил соседа по гаражу из-за спора о снеге

03 марта 2026, 18:10

Суд приговорил жителя Асбеста к 8 годам колонии за убийство соседа из ружья

Фото: Istock/IndiaUniform

В Свердловской области суд приговорил мужчину к восьми годам и десяти месяцам колонии строгого режима за убийство соседа. Как сообщает пресс-служба судов региона, причиной конфликта стал спор из-за снега у гаража.