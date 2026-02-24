Бездомный школьник позволял учительнице насиловать себя ради еды и жилья
В США учительницу обвинили в сексуальном насилии над 18-летним бездомным учеником. Об этом сообщает People.
Речь идет о 49-летней Маккензи Маклин, которая вела у юноши историю и экономику в специализированной технологической школе во Флориде. В марте 2024 года его выгнали из дома, и педагог предложила ему пожить у себя. По словам потерпевшего, вскоре после переезда женщина начала к нему приставать.
В первый раз она напоила школьника джином и вступила с ним в половую связь. Юноша оттолкнул ее от себя и сказал, что это неправильно, но Маклин не остановилась. Позже он признался, что позволял насилию продолжаться, так как боялся остаться без еды и жилья.
Два последних месяца учебы школьник спал с Маклин в одной кровати, вместе с ней ездил в школу и возвращался обратно. За это время, по словам подростка, женщина изнасиловала его не менее пяти раз. После окончания учебы он оставался у Маклин еще семь месяцев, и насилие продолжалось. Однажды женщина домогалась его в присутствии своей дочери, которой примерно столько же лет, сколько потерпевшему.
В декабре 2024 года юноша решил съехать. Когда он уезжал, учительница кричала и резала себя ножом. Оказавшись в безопасности, он обратился в полицию. Сейчас Маклин находится под стражей и ожидает суда, который состоится 31 марта.
Читайте также: