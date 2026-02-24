Авианосец USS Gerald R. Ford столкнулся с неожиданной проблемой у берегов Ирана

24 февраля 2026, 09:26

Самый дорогой корабль ВМС США USS Gerald R. Ford у берегов Ирана залило отходами

Фото: iStock/SHansche

Авианосец USS Gerald R. Ford, самый дорогой корабль ВМС США, оказался в затруднительном положении. Судно, стоимостью 13 миллиардов долларов, только что прибыло в регион и сразу столкнулось с серьезной аварией. На борту возникли проблемы с канализацией: туалеты перестали работать, и из них бьют фонтаны. Об этом пишет Telegram-канал ‎Mash.