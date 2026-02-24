Авианосец USS Gerald R. Ford столкнулся с неожиданной проблемой у берегов Ирана
Авианосец USS Gerald R. Ford, самый дорогой корабль ВМС США, оказался в затруднительном положении. Судно, стоимостью 13 миллиардов долларов, только что прибыло в регион и сразу столкнулось с серьезной аварией. На борту возникли проблемы с канализацией: туалеты перестали работать, и из них бьют фонтаны. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ситуация усугубляется тем, что на борту находится более 4600 человек. Очереди к рабочим туалетам достигают 45 минут, а исправить систему в море невозможно. Экипаж испытывает значительные неудобства и требует срочного ремонта. Кораблю необходимо срочно зайти в порт в Греции, иначе ситуация станет критической.
