Достижения.рф

Авианосец USS Gerald R. Ford столкнулся с неожиданной проблемой у берегов Ирана

Самый дорогой корабль ВМС США USS Gerald R. Ford у берегов Ирана залило отходами
Фото: iStock/SHansche

Авианосец USS Gerald R. Ford, самый дорогой корабль ВМС США, оказался в затруднительном положении. Судно, стоимостью 13 миллиардов долларов, только что прибыло в регион и сразу столкнулось с серьезной аварией. На борту возникли проблемы с канализацией: туалеты перестали работать, и из них бьют фонтаны. Об этом пишет Telegram-канал ‎Mash.



Ситуация усугубляется тем, что на борту находится более 4600 человек. Очереди к рабочим туалетам достигают 45 минут, а исправить систему в море невозможно. Экипаж испытывает значительные неудобства и требует срочного ремонта. Кораблю необходимо срочно зайти в порт в Греции, иначе ситуация станет критической.

Ранее стало известно, что в Московском районе Санкт-Петербурга произошёл крупный пожар в жилом доме, в результате один человек погиб. Также пострадала женщина. Из опасной зоны эвакуировали 30 человек.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0