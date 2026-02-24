Один человек сгорел заживо в пожаре в российском городе
Один человек погиб при пожаре в поселке Пелым на севере Свердловской области. Об этом сообщает местное издание E1.RU со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, поздним вечером понедельника, 23 февраля, на улице Павлика Морозова загорелся двухквартирный дом. Огонь распространился на площади 140 квадратных метров.
На место выезжали 13 спасателей, в том числе из добровольной дружины, на четырех машинах. Полностью потушить пламя смогли лишь после полуночи.
Ранее сообщалось, что четыре квартиры загорелись в доме № 31 на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге. О пожаре стало известно ранним утром вторника, 24 февраля. Один человек погиб, также пострадала женщина, ее госпитализировали.
