Один человек сгорел заживо в пожаре в российском городе

24 февраля 2026, 09:12

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в свердловском поселке

Фото: iStock/wirot pathi

Один человек погиб при пожаре в поселке Пелым на севере Свердловской области. Об этом сообщает местное издание E1.RU со ссылкой на ГУ МЧС по региону.